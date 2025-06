Jason Isaacs bestätigt, dass The White Lotus Stars 40.000 US-Dollar pro Folge verdient haben

HQ

Wenn wir heutzutage von explodierenden Budgets in Film, Fernsehen und Spielen hören, fragen sich viele von uns, wohin all das Geld fließt. Anscheinend liegt es nicht an den Schauspielern. Zumindest war das bei The White Lotus Staffel 3 nicht der Fall.

Obwohl es sich um ein erfolgreiches HBO-Drama handelte, verriet Jason Isaacs gegenüber Vulture, dass alle Schauspieler den gleichen Betrag für die Teilnahme an der Serie erhielten, nämlich 40.000 US-Dollar pro Folge. "Im Allgemeinen sprechen Schauspieler in der Öffentlichkeit nicht über die Bezahlung, weil sie lächerlich unverhältnismäßig ist zu dem, was wir tun - Make-up und lustige Stimmen - und die Öffentlichkeit nur verärgert. Aber verglichen mit dem, was die Leute normalerweise für große Fernsehshows bezahlt bekommen, ist das ein sehr niedriger Preis. Aber Tatsache ist, dass wir dafür bezahlt hätten, dabei zu sein. Wir hätten wahrscheinlich ein Körperteil gegeben", sagte er.

Isaacs sagte auch, dass er nicht wegen des Geldes arbeite und es ihm daher nichts ausmache, wenn Leute mit weniger langen Karrieren genauso bezahlt würden wie er. The White Lotus zahlte anfangs jedem Schauspieler den gleichen Betrag, weil es einfach nicht genug Geld gab, um die Serie in der ersten Staffel zu machen. Als der Umfang gewachsen ist, scheinen die Gehaltsschecks weitgehend gleich geblieben zu sein, aber die damit verbundenen Urlaube scheinen auf jeden Fall eine ziemliche Erfahrung zu sein.

Werbung: