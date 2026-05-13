Jason Collins, der erste offen schwule NBA-Spieler, stirbt im Alter von 47 Jahren an einem Gehirntumor

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Jason Collins, ehemaliger Basketballspieler, ist im Alter von 47 Jahren an einem Glioblastom, einer Art Hirntumor, gestorben. Im September 2025 gab er öffentlich bekannt, dass er eine Behandlung wegen eines Gehirntumors erhält.

Collins, insgesamt 18. im Draft 2001, spielte zwischen 2001 und 2014 13 Saisons in der NBA für Teams wie die New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets), wo er ihnen 2002 und 2003 zusammen mit seinen Teamkollegen Jason Kidd und Richard Jefferson half, zwei Finals zu erreichen, sowie Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics und Washington Wizards. er erzielte durchschnittlich 3,6 Punkte, 3,7 Rebounds und 0,9 Assists pro Spiel.

Collins wurde bekannt dafür, der erste offen schwule NBA-Spieler zu sein, als er sich in einer Mai-Ausgabe 2013 von Sports Illustrated outete, und war zudem der erste aktive männliche Athlet aus einer der vier großen nordamerikanischen Profi-Ligen, der dies öffentlich tat. Als Aktivist für die Rechte von Schwulen wählte er 98 als Trikotnummer wegen des Mordes an Matthew Shepard, einem schwulen Studenten, der 1998 zu Tode geprügelt wurde.

"Jason veränderte Leben auf unerwartete Weise und war eine Inspiration für alle, die ihn kannten, sowie für diejenigen, die ihn aus der Ferne bewunderten", sagte seine Familie. "Unsere Familie wird ihn sehr vermissen." Und sein ehemaliger Agent und jetziger Vizevorsitzender der Detroit Pistons, Arn Tellem, sagte, dass Collins Leben veränderte, diese Welt besser hinterließ, als er sie vorfand, und dass sein Vermächtnis "als Leuchtturm für Toleranz, Würde, Respekt, Inklusion, Mitgefühl und Verständnis steht".