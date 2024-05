Jason Alexander hätte fast aufgehört Seinfeld

Michael Richards ist unglaublich beliebt, dank seiner Figur Cosmo Kramer in der gefeierten Sitcom Seinfeld. In seinen kürzlich veröffentlichten Memoiren schreibt Richards über seine Zeit bei Seinfeld und enthüllt, dass Jason Alexander, der George Costanza in der Serie spielte, die Serie während der dritten Staffel fast verlassen hätte. Dies geschah, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass weder Richards noch Alexander für die Episode "The Pen" benötigt würden. Richards selbst schreibt, dass er alles mit einer Ohrfeige nahm, während Alexander mehr verärgert war. So schreibt er:

"Jason droht damit, aufzuhören, nachdem er erfahren hat, dass er auch nicht in der Episode mitspielt. Er ist wütend [...] "

Danke, Deadline