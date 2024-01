Jasmin Savoy Brown über Scream 7: "Ich habe keinen Anruf bekommen"

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Produktion von Scream 7 in den letzten Monaten etwas holprig war. Es wurde kürzlich bestätigt, dass die Stars Jenna Ortega und Melissa Barrera nicht für die Fortsetzung zurückkehren würden, und Regisseur Christopher Landon verließ das Projekt mit der Begründung, dass "es ein Traumjob war, der sich in einen Albtraum verwandelte."

Bei so vielen Schwierigkeiten rund um das Projekt hat sich Entertainment Tonight kürzlich mit Jasmin Savoy Brown getroffen, um sie über ihre Zukunft im Franchise zu befragen. Die Yellowjackets-Schauspielerin spielte zuvor in Scream (2022) und Scream VI (2023) mit, so dass die Fans vielleicht erwartet haben, dass sie für den siebten Hauptfilm zurückkehren würde.

In dem Interview erwähnte Brown, dass sie nicht kontaktiert wurde, um in dem Film mitzuspielen. Sie sagte: "Ich habe keinen Anruf bekommen, also denke ich, wenn Sie Spyglass fragen wollen, was sie tun, können Sie das tun. Ich habe keinen Anruf bekommen."