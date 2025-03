Jarno Opmeer wird F1-Sim-Racing-Weltmeister für 2025

HQ

Red Bull war in den 2020er Jahren bisher eine dominierende Kraft in der Welt der Formel 1, auch wenn sich das wahrscheinlich im Jahr 2025 ändern wird, da die Autos des Teams anscheinend an Boden gegenüber McLaren und anderen Konkurrenten verlieren. In der Welt des Sim-Racing wird diese Dominanz jedoch beibehalten, da das F1 Sim Racing World Championship für 2025 kürzlich zu Ende gegangen ist und Jarno Opmeer von Red Bull Sim Racing zum Sieger gekrönt wurde.

Gestern gingen die letzten Runden zu Ende, und mit ihnen in den Büchern hat Opmeer die Trophäe in die Höhe gestreckt, indem er eine Saison mit insgesamt 154 Punkten beendete, was fast 20 Punkte vor dem zweitplatzierten Ismael Fahssi von Williams Esports (insgesamt 135) war.

Was die Constructors Seite des Geschehens betrifft, so führte Red Bull auch hier die Charts an, indem sie mit 244 Punkten abschloss, was fast 40 Punkte vor dem Zweitplatzierten Ferrari Esports war, der mit 207 Punkten endete.

Vor diesem Hintergrund richten sich nun alle Augen auf die nächste Saison, die hoffentlich früher als üblich beginnen wird, wenn man bedenkt, dass F1 25 Ende Mai erscheinen wird.