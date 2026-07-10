Jarell Quansah für zwei Spiele wegen Roter Karte gegen Mexiko gesperrt: Spielte nur im WM-Finale

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England qualifizierte sich für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft, allerdings zu einem Preis: Der Verteidiger Jarell Quansah erhielt wegen eines klaren Fouls die Rote Karte und wurde somit automatisch für das folgende Spiel gegen Norwegen gesperrt (Samstag, 11. Juli, 23:00 Uhr MESZ, 22:00 Uhr BST).

Die FIFA hat seine Handlung jedoch als schwerwiegendes Foul eingestuft und laut FIFA-Disziplinarausschuss eine zusätzliche Spielsperre erhalten. Das bedeutet, dass Quarell auch für ein Halbfinalspiel (gegen Argentinien oder die Schweiz) gesperrt wäre und nur für ein mögliches Finale (oder ein Spiel um den dritten Platz) am kommenden Wochenende, dem 18. und 19. Juli, berechtigt wäre.

Nach der umstrittenen Entscheidung, die Sperre von Folarin Balogun aufgrund eines Anrufs von US-Präsident Donald Trump an FIFA-Präsident Gianni Infantino aufzuheben, erwog der Fußballverband eine Berufung, doch gemäß den Turniervorschriften (sofern eingehalten) gibt es keine Möglichkeit, gegen das Verbot anzufechten.

Englands Trainer Thomas Tuchel beschrieb es als "enttäuschend, nicht wegen der Entscheidung, sondern einfach wegen der Tatsache, dass wir einen guten Spieler verlieren. Er war im Training hervorragend, und natürlich haben wir einige Verletzungen auf dieser Position, sodass es so aussah, als hätte sich für Jarell ein Platz getan. Aber die Entscheidung ist gefallen, wir werden keine Energie mehr dafür verschwenden. Es ist nur eine weitere Hürde, die wir überwinden müssen."