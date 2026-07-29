Jared Leto wird der kriminellen sexuellen Nötigung durch vier Frauen beschuldigt

HQ

Der Schauspieler und Thirty Seconds to Mars-Leadsänger Jared Leto wurde laut BBC News von vier Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Die Frauen behaupten alle, Leto habe entweder sexuell missbraucht, sexuelle Vergewaltigungen begangen oder sie manipuliert, als sie minderjährig waren, wobei sie sogar behaupten, er habe seinen Feierstatus missbraucht, um den Frauen sexuelle Annäherungsversuche zu machen, als diese noch minderjährig waren.

Eine behauptet, Leto habe sie im Motelbad sexuell missbraucht, als sie 17 Jahre alt war. Ein anderer behauptet, Leto habe ihr mit 19 mit sexuellem Übergriff gedroht, während ein dritter erwähnt, dass sie mit 17 Minderjährigen Sex mit Leto hatte, und ein vierter beschreibt Grooming, als sie 16 war, bei dem Leto dem Paar vorschlug, Sex zu haben, und sie sogar aufforderte, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben, um sie daran zu hindern, über ihre Beziehung mit Leto zu sprechen.

All dies geschieht, während Leto Gegenstand mehrerer anderer abscheulicher Behauptungen ist, wobei vier weitere Frauen offenbaren, dass er ihnen in ihrer Jugend seltsame und sehr sexuelle Anrufe geschickt hat, darunter ein Vorfall mit einem 14-jährigen Mädchen, bei dem Leto während einer Autogrammstunde einen expliziten Kommentar über ihre Brust machte, etwas, das er dann angeblich vor der Mutter des Mädchens wiederholte.

Die BBC hat all diese Vorwürfe und Behauptungen gesammelt und eine Dokumentation namens Jared Leto: Hollywoods dunkles Geheimnis zusammengestellt, in der zehn Frauen über ihre Begegnungen mit Leto gesprochen haben, von denen neun ihre Geschichte zum ersten Mal teilen. Dies geschieht, nachdem Leto in der Vergangenheit mit vielen anderen Vorwürfen konfrontiert war, wobei die BBC im Laufe der Jahre mehr als 120 separate Vorwürfe gegen Leto anmerkte, darunter neun, die im letzten Jahr Stellung bezogen haben, die Leto alle bestritten hat.

Was diese jüngsten Vorwürfe betrifft, hat die BBC Leto um eine Antwort gebeten, aber er hat bisher nicht geantwortet. Von den Frauen, die sich jetzt äußern, heißt es, dass sie alle Begegnungen mit Leto zwischen 2002 und 2016 dokumentieren, als Leto in seinen 30ern und 40ern war.