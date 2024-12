Jared Leto spielt Skeletor im He-Man-Film

HQ

Falls Sie es vergessen haben, der Masters of the Universe-Film geht endlich voran, nachdem er viele, viele Jahre in der Entwicklungshölle feststeckte. Travis Knight wird Regie führen, Nicholas Galitzine wird He-Man spielen und der Bösewicht Skeletor wird von... Jared Leto?

Ja, das ist eine gute Frage. The Hollywood Reporter bestätigt, dass Leto nun offiziell Teil der Besetzung ist. Zu ihm gesellen sich Sam C. Wilson als Trap Jaw, Hafthor Bjornsson als Goat Man, Kojo Attah als Tri-Klops und Alison Brie als Evil-Lyn. Idris Elba wurde für die Rolle des Waffenmanns gecastet, und Camila Mendes spielt Teela.

Wann der Film Premiere feiern wird, ist noch nicht genau bekannt, aber er wird voraussichtlich im Jahr 2026 erscheinen.

Was hältst du von dem Projekt und Leto als Skeletor?