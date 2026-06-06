Jared Leto hat blutiges Make-up benutzt, um seine Co-Stars in Masters of the Universe zu erschrecken

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Die richtige Einstellung für verschiedene Rollen zu finden, ist natürlich ein wichtiger Teil des Schauspiels. Genau das scheint Jared Leto während der Dreharbeiten zu Masters of the Universe getan zu haben, wo er laut Regisseur Travis Knight angeblich verschiedene Methoden anwandte, um seine Co-Stars zu überraschen.

Unter anderem soll Leto sich während der Dreharbeiten mit blutähnlichem Make-up ins Gesicht geschmiert haben. Warum? Da Skeletors Auftritt digital in der Postproduktion erstellt wird, musste Leto seine Szenen ohne Maske oder Ähnliches drehen. Das war also seine Art, echte Reaktionen von seinen Kollegen hervorzurufen.

Laut Alison Brie scheint es gewirkt zu haben, und in einem Interview sagte sie, dass der blutähnliche Fleck so beunruhigend war, dass viele reagierten.

Brie erzählt Screenrant:

"Er trägt das tolle Kostüm, aber es ist immer noch nur Jareds Gesicht, weil das alles durch einen CGI-Schädel ersetzt wurde. Aber er wollte nicht, dass die anderen Schauspieler, mit denen er Szenen teilte, ihn ansahen und Jared sahen. Er wollte, dass sie ihn ansehen und etwas Gruseliges sehen. Also trug er so ein blutartiges, schmierendes Make-up auf sein Gesicht. Also sah er verdammt furchteinflößend aus."

Masters of the Universe läuft derzeit im Kino für alle Interessierten.