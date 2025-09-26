Jared Leto beim Tron: Ares Panel auf der SDCC Malaga: "Für mich ist Tron wie Star Wars oder Blade Runner"

HQ

Der vielleicht Höhepunkt des San Diego Comic-Con-Programms am Freitag in Málaga war das Mega-Panel im 2.500 Zuschauer fassenden Auditorium M, wo die Besuchermassen der ersten SDCC außerhalb der Vereinigten Staaten zusammenkamen, um einen Blick auf eine spezielle Vorschau des Disney-Films zu werfen, der am 10. Oktober in die Kinos kommtTron: Ares. An der Veranstaltung, die vom spanischen Regisseur Alex de la Iglesia moderiert und moderiert wurde, waren der Regisseur Joachim Rønning, die Schauspielerin Jodie Turner-Smith (Athena) und natürlich der Star der Show, Ares, Jared Leto zu Gast.

Die Präsentation von Tron: Ares konzentrierte sich in erster Linie darauf, den Teilnehmern des SDCC-Panels einen besonderen Moment zu bieten, mit zwei Clips von bisher unveröffentlichtem Filmmaterial aus dem Film, der in ein paar Wochen in den Kinos anläuft. Es war auch eine Gelegenheit für Leto und Turner-Smith, über ihre Erfahrungen mit dem Franchise und dem Film zu sprechen.

Jared Leto hat gestanden, dass er ein absoluter Fan des ursprünglichen Tron ist, und dass dies ihn dazu veranlasst hat, sich an dem Projekt Tron: Ares zu beteiligen, bei dem er auch als Produzent fungiert. " Für mich ist Tron wie Star Wars, Blade Runner... wenn ich nicht hier [auf der Bühne] wäre, wäre ich mit euch im Publikum und hätte diesen Film angefeuert", brachte er es unter Applaus zu vermitteln.

Er hatte auch einen Moment, um sich an die Arbeit von Jeff Bridges zu erinnern. " Einer der Hauptgründe, warum ich Tron seit 1982 liebe (ich weiß, ich bin alt wie Scheiße), ist wegen Jeff Bridges". Und er nutzte die Gelegenheit, um eine emotionale Botschaft an den erfahrenen Schauspieler aufzunehmen, die von den Fans gesungen wurde.

Leto hat schnell das Kommando über die gesamte Jury übernommen, und sogar sein Co-Star-Kollege, die Schauspielerin Jodie Turner-Smith, hat ihn gelobt und ihm öffentlich dafür gedankt, dass Jared Leto ihr bei der Vorbereitung auf das Vorsprechen für die Rolle der Athena geholfen hat. "Es ist nicht so, als würde man einen Roboter spielen, es ist eher eine Einheit" und verleiht ihrer Darstellung etwas Besonderes, "wir hatten das Gefühl, dass wir ihr eine menschlichere als eine menschliche Note verleihen könnten".

Wir müssen bis zum 10. Oktober warten, um das endgültige Ergebnis zu sehen - freuen Sie sich auf Tron: Ares ?