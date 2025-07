Jared Harris über Foundation: Hari Seldon aus Staffel 3: "Nicht mehr der Puppenspieler, sondern eine Puppe"

HQ

Während Hari Seldon und die Foundation -Organisation bereits im Laufe der Geschichte mit ihren Problemen konfrontiert waren, lässt sich nicht leugnen, dass sie in der dritten Staffel der Serie mit einem anderen Biest und Problem konfrontiert sind. Seldon selbst hat es mit einer Situation zu tun, in der er nicht mehr der alleinige Täter seines Plans ist, während The Mule gekommen ist, um Chaos im Universum anzurichten. Wie wirkt sich das vor diesem Hintergrund darauf aus, wie der Schauspieler Jared Harris die Figur zum Leben erweckt?

Wir haben Harris kürzlich in einem Interview speziell danach gefragt, in dem er uns von den Herausforderungen erzählte, eine Figur zu spielen, die sowohl ein Mensch als auch ein Hologramm ist

"Ja, nun, es gibt natürlich verschiedene Herausforderungen, wenn man ein Hologramm spielt, und das ist eines der Dinge, über die ich gesprochen habe, als ich in die ganze Sache hineinging, nämlich einen Weg zu finden, wie man immer noch in der Lage ist, auf die Menschlichkeit dieses Charakters zuzugreifen. Wo würde diese Menschlichkeit existieren? Und immer mit dieser Person, was weiß sie? Was weiß er nicht? Was kommt für ihn überraschend? Ja, ich meine, es ist immer ein Gespräch mit jeder neuen Staffel, es geht darum, diesen Kern zu finden und ihn herauszubringen."

Darüber hinaus kommentierte er die Enthüllung aus der zweiten Staffel der Serie und wie Seldon effektiv aus zwei Charakteren besteht.

"Nun, das war eigentlich die große, wenn man so will, Entdeckung oder die große neue Wendung, diese Informationen aus der zweiten Staffel zu bringen, so dass sie in der dritten Staffel eine Relevanz hatten, da er sich der Tatsache bewusst war, dass er nicht mehr der Puppenspieler, sondern eine Marionette war, und dass jemand anderes seine Fäden zog. Und dass er eine Meinung oder ein Gefühl dazu haben würde, und dass jemand mit dieser Art von Ego die Tatsache nicht mögen würde, dass er nicht mehr die Kontrolle hätte, und dass es eine Art existenzielle Krise in der Figur auslösen würde."

Um das Ganze abzurunden, sprach Harris auch ein wenig über Pilou Asbaek und die Arbeit mit dem dänischen Schauspieler, der als The Mule in die Serie einsteigt. Er drückte aus:

"Er macht großen Spaß. Er hat einen wunderbaren, entzückenden Sinn für Anarchie und einen bösen Sinn für Humor. Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich habe gesehen... Ich saß mit ihm zusammen und unterhielt mich mit ihm über Game of Thrones und stellte ihm alle möglichen Fragen."

Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Harris unten an, auch mit lokalisierten Untertiteln.