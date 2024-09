Jared Harris über das Harry-Potter-Reboot: "Die Filme waren fantastisch - lasst sie in Ruhe"

HQ

Während Michael Gambon bekannt ist für seine Rolle als Albus Dumbledore in den Harry-Potter-Filmen, war er nicht der Schauspieler hinter dem legendären Zauberer während der gesamten Saga. In den ersten beiden Filmen übernahm Richard Harris die Aufgaben des Hogwarts-Schulleiters, bevor er kurz nach den Dreharbeiten zu Chamber of Secrets leider verstarb.

Jetzt, da HBO Harry Potter im Format einer TV-Serie neu auflegt, wurde Harris' Sohn, der Schauspieler Jared Harris (Foundation, Chernobyl, Mad Men und Sherlock Holmes), gefragt, ob er Interesse daran hätte, die frühere Rolle seines Vaters als Dumbledore zu übernehmen. Darauf gab Harris eine Antwort, die viele von uns schon lange erhoffen.

Im Gespräch mit The Independent erklärte Harris: "Nein, danke. Und ich meine, warum sollte man das tun? Ich verstehe nicht. Die Filme waren fantastisch - lasst sie in Ruhe."

Ein Harry-Potter-Star, der halbwegs an einer Rückkehr interessiert zu sein scheint, ist Gary Oldman, der es dieses Mal vorziehen würde, sich mit Dumbledore auseinanderzusetzen und die Sirius Black Pflichten einer anderen Person zu überlassen.