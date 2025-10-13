Jar Jar Binks kehrt in neuem Comic-One-Shot zurück, der von Ahmed Best mitgeschrieben wurde

HQ

Wenn du dachtest, Andor würde Star Wars retten, weißt du nichts, Junge. Jar Jar Binks feiert Anfang nächsten Jahres sein großes Comeback in Star Wars: Jar Jar Binks #1, einem One-Shot-Comic, der mehrere Geschichten rund um den gescheiterten Fan-Favoriten erzählt.

Die Geschichte, an der die meisten Fans wahrscheinlich am meisten interessiert sein werden, ist Jar Jar Binks Returns, die von dem Schauspieler hinter Binks, einem gewissen Ahmed Best, mitgeschrieben wurde. Best hat leider viel von dem Hass auf Binks einstecken müssen, als der Charakter von der Fangemeinde völlig zerstört wurde. Im Laufe der Zeit erwärmten sich jedoch viele Menschen für Jar Jar.

Best durfte sogar als Jedi Kelleran Beq zurückkehren, der in der Geschichte Jar Jar Binks Returns zu sehen ist. In der Geschichte (via Comicbook Club Live) muss sich Jar Jar den Konsequenzen stellen, wenn er Palpatine Notstandsbefugnisse erteilt hat, und spielt anscheinend eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Rebellenallianz.

Jar Jar Binks Returns und andere Geschichten werden in Star Wars: Jar Jar Binks #1 verfügbar sein, wenn es im Februar nächsten Jahres erscheint.

