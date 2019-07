Japan-Termin und frisches Gameplay von 13 Sentinels: Aegis Rim

Atlus hat heute in einem speziellen Livestream neue Informationen für 13 Sentinels: Aegis Rim präsentiert, das sich bereits lange in Entwicklung befindliche Adventure von Vanillaware (Odin Sphere, Dragon's Crown). Das Spiel erscheint in Japan am 28. November 2019 und es gibt neue Gameplay-Informationen, von einem westlichen Release war aber nicht die Rede.

Im Spiel treten 13 junge Protagonisten gegen eine Monsterplage an, indem sie mächtige Mech-Roboter steuern. Gekämpft wird in rundenbasiert, in strategischer Iso-Perspektive (in diesem Video bekommt ihr weitere Einblicke). Ansonsten sind wir wohl vor allem damit beschäftigt, ein Mysterium zu lösen, indem wir durch die Spielwelt laufen und Gespräche führen. Außerdem gibt es laut Persona Central eine Archiv-Sektion mit "interaktiven Elementen", die möglicherweise das Bindeglied zwischen Gesprächen und Kämpfen darstellen. Neues Gameplay wurde ebenfalls präsentiert, bislang aber nur in Japanisch:

Quelle: Gematsu