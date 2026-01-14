Japans Premierminister Takaichi steuert auf vorgezogene Neuwahlen zu (wahrscheinlich Abstimmung am 8. Februar)

HQ

Japans Premierministerin Sanae Takaichi bereitet sich darauf vor, das Parlament nächste Woche aufzulösen und vorgezogene Parlamentswahlen auszurufen, wobei laut Vertretern der Regierungspartei (laut Reuters) der 8. Februar als wahrscheinliches Datum gilt. Dieser Schritt würde Japans erster weiblicher Premierministerin die Chance geben, nur wenige Monate nach Amtsantritt ein klares öffentliches Mandat zu erhalten.

Takaichi hat seit seinem Amtsantritt zum Premierminister im Oktober starke Umfragewerte genossen und scheint bestrebt, diesen Schwung zu nutzen. Ihre Liberaldemokratische Partei sagt, die Wähler sollten Mitspracherecht bei der neuen Ausrichtung der Regierung erhalten, einschließlich einer neuen Koalition mit der rechtsgerichteten Japan Innovation Party, nachdem sie mit ihrem langjährigen Partner Komeito gebrochen war.

Japans Premierministerin Sanae Takaichi // Shutterstock

Die Wahl würde auch Takaichis wirtschaftliche Agenda auf die Probe stellen. Ihre Pläne, die Staatsausgaben zu erhöhen und die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, haben die Finanzmärkte durcheinandergebracht, was Nervosität bei Yen und Staatsanleihen auslöst, da Investoren hinterfragen, wie Japan mit seiner ohnehin schon hohen Schuldenlast eine weitere Expansion finanzieren soll.

Außenpolitik ist eine weitere Bruchlinie. Die Beziehungen zu China befinden sich auf dem Tiefpunkt seit mehr als einem Jahrzehnt, nachdem Takaichi gewarnt hatte, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan eine existenzielle Bedrohung für Japan darstellen könnte. Peking hat mit Reisehinweisen und Exportbeschränkungen reagiert und die Wahl zu einem impliziten Referendum über ihre harte Haltung gemacht.