Japans Premierminister tritt zurück

HQ

Es ist noch nicht lange her, dass Shigeru Ishiba sein Amt angetreten hat. Nun ist Japans Premierminister zurückgetreten, nachdem er wachsendem Druck aus seiner Regierungspartei und einer Reihe von Wahlniederlagen ausgesetzt war, die das Vertrauen der Öffentlichkeit erschütterten. Shigeru Ishiba, der weniger als ein Jahr im Amt war, hatte Mühe, das Ansehen der Regierung wiederherzustellen, während er mit dem schleppenden Wirtschaftswachstum und den steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen hatte, die die Wähler frustrierten. Sein Rücktritt kommt kurz bevor seine Partei eine Abstimmung über den Parteivorsitz in Betracht ziehen wollte, die ihn zum Rücktritt hätte zwingen können. Der Schritt folgt auf Konsultationen mit hochrangigen Kollegen und signalisiert eine strategische Übergabe, die darauf abzielt, ein politisches Vakuum zu vermeiden. Trotz anfänglichem Optimismus in der Öffentlichkeit war die Koalition nach wiederholten Rückschlägen auf die fragile Unterstützung der Opposition angewiesen, um an der Macht zu bleiben. Wer wird Ihrer Meinung nach der nächste sein, der das Amt antritt?