Japans Premierminister reagiertAssassin's Creed Shadows auf die Zerstörung eines Schreins

Assassin's Creed Shadows ist heute erschienen, aber so wie die Leute Dinge über den Inhalt des Spiels diskutiert und angenommen haben, könnte man meinen, es wäre schon seit Monaten draußen. Seit Yasuke zum ersten Mal enthüllt wurde, haben Kritiker darauf hingewiesen, dass das Spiel respektlos gegenüber der japanischen Kultur ist.

Jetzt haben Politiker im japanischen Parlament den Inhalt des Spiels vor dem Premierminister zur Sprache gebracht. Das Mitglied der Liberaldemokraten, Hiroyuki Kata, sprach insbesondere die Frage an, ob Schreine und andere heilige Objekte in ihnen zerstört werden könnten.

"Im Spiel zerschlägt der Samurai-Protagonist Trommeln, heilige Spiegel und Altäre in der Anbetungshalle eines Schreins, der unter seinem richtigen Namen erscheint. Er schlägt auf Menschen ein, die Priester zu sein scheinen, schießt Pfeile ab und veranstaltet anderes gewalttätiges Chaos. Als ich den Oberpriester fragte, sagte er, dass die Spielefirma den Schrein nicht kontaktiert habe, um um Erlaubnis zur Verwendung des Namens zu bitten", sagte Kata laut ITMedia (via Dexerto).

Der japanische Premierminister Ishiba Shigeru antwortete mit folgenden Worten: "Es ist absolut inakzeptabel, einen Schrein mit Graffiti zu besprühen. Es ist nichts anderes als eine Beleidigung des Landes. Es ist natürlich, die Kultur und Religion eines Landes zu respektieren, und ich denke, es ist wichtig, die Botschaft auszusenden, dass wir kein Verhalten tolerieren werden, das die Kultur und Religion eines Landes nicht respektiert, und dass wir es nicht tolerieren werden."

Assassin's Creed hat in der Vergangenheit religiöse Inhalte enthalten, die als kontrovers oder beleidigend angesehen werden könnten, wie z.B. dass der Papst im Besitz eines magischen Geräts ist, das den Verstand kontrolliert, aber das war in der Vergangenheit, als die Menschen ihre Hüte viel weniger leicht verloren. Es ist berechtigt, die mutwillige Zerstörung von Schreinen zu befürchten, aber wie so oft bei Videospielen und Politik fühlt es sich so an, als würde ein Spiel als Sündenbock für schlechtes Verhalten benutzt.