Japans Nationalbibliothek schließt Aufbewahrung von Game Key Cards aus

HQ

Spiele als Kunstwerke zu erhalten, wird immer wichtiger in einer Zeit, in der so viel für immer verloren geht, weil es digital ist und daher an dem Tag, an dem die Server abgeschaltet werden und sie nicht mehr heruntergeladen werden können, nicht mehr funktioniert. Eine Organisation, die daran arbeitet, ist die japanische National Diet Library, die derzeit fast 10.000 Titel aufbewahrt hat.

Dies schließt natürlich Switch Titel ein, aber es ist nicht sicher, dass Switch 2 Spiele auch in Zukunft noch spielbar sein werden. Die Famitsu (danke Automaton) berichtet nun, dass sogenannte Game Key Cards - Spiele für Switch 2, die nicht auf der von Ihnen gekauften Cartridge gespeichert sind - nicht für die Nachwelt gespeichert werden:

"Da eine Schlüsselkarte für sich genommen nicht als Inhalt gilt, fällt sie nicht in unseren Erfassungs- und Aufbewahrungsbereich."

Game Key Cards sind eigentlich nur ein Schlüssel, mit dem Sie ein Spiel herunterladen können, daher ist die Entscheidung selbst nicht besonders umstritten, aber sie dient als gutes Beispiel dafür, wie schwierig es sein wird, die heutigen Titel in ein paar Jahrzehnten zu spielen. Mit geschlossenen Servern, Online-Anforderungen, dem Bedarf an Updates und DMR, die das Teilen erschweren, besteht die Gefahr eines schwarzen Lochs für die heutigen Spiele, die man in den goldenen Jahren einfach nicht genießen oder seinen Kindern zeigen und wahrscheinlich auch nicht sammeln kann.