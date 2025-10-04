Japans nächster Regierungschef verspricht ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis nach nordischem Vorbild

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Sanae Takaichi zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) gewählt wurde und daher wahrscheinlich die nächste Premierministerin werden wird, die erste Frau, die das Land in seiner Geschichte führt. In ihrem historischen Versuch, Japans erste weibliche Premierministerin zu werden, hat Sanae Takaichi versprochen, den Anteil von Frauen im Kabinett auf das Niveau der fortschrittlichen nordischen Länder zu heben. Mit einem kleinen Pool an weiblichen Abgeordneten, aus dem sie schöpfen kann, und einer Geschichte langsamer Fortschritte bei der Gleichstellung steht Takaichi vor der Herausforderung, ehrgeizige Versprechen in greifbare Veränderungen umzusetzen. Ihre konservative Politik könnte auch die Unterstützung von Frauen auf die Probe stellen, da frühere Initiativen zur Schließung der Geschlechterkluft in Japan die Erwartungen nur schwer erfüllen konnten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!