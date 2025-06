Japans Mondlandefähre ispace stürzt erneut ab

HQ

Die neuesten Nachrichten über Japan . Das japanische Unternehmen ispace hat bestätigt, dass sein Lander Resilience wahrscheinlich während des Abstiegs am Freitag auf die Mondoberfläche gestürzt ist, was die zweite gescheiterte Mondmission des Unternehmens in nur wenigen Jahren darstellt.

Trotz früherer Softwareanpassungen scheint der Lander die Höhenkontrolle verloren zu haben und es versäumt zu haben, eine Kommunikation nach der Landung herzustellen. Während die Unterstützung der Investoren nach wie vor stark ist, könnte dies japanische Unternehmen dazu veranlassen, internationale Partnerschaften für zukünftige Unternehmungen zu suchen.