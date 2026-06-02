Japans größte Kirschregion veranstaltet jährlich einen Spuckewettbewerb

HQ

Die Stadt Higashine in Japan, mit Abstand größter Kirschproduzent des Landes, richtete an diesem Wochenende die jährliche Weltmeisterschaft im Kirschgruben Spucken aus. Die Veranstaltung zog Teilnehmer aus ganz Japan an, die alle um die begehrte Trophäe und den Titel kämpften.

Das Konzept ist einfach. Die Teilnehmer essen eine Kirsche und versuchen dann, die Grube so weit wie möglich auszuspucken. Die Meisterschaft ist seit vielen Jahren eine langjährige Tradition und geht Hand in Hand mit der Feier der berühmten Obstgärten der Region. Insgesamt nahmen in diesem Jahr 926 Personen an der Veranstaltung teil, und der Sieger war ein 38-jähriger Mann, der satte 15,8 Meter spucken.

Neben der Meisterschaft selbst werden mehrere weitere Aktivitäten organisiert, die alle eine klare Verbindung zu Kirschen und Kirschplantagen haben. Die Veranstaltung ist zu einem wichtigen Bestandteil der lokalen Wirtschaft geworden und lenkt jedes Jahr die Aufmerksamkeit auf die Region.