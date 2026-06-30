Japans Cheftrainer Hajime Moriyasu entschuldigte sich bei seinen Spielern für das Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft

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In einem der meistverfolgten Spiele der WM-Runde der letzten 32 kam Brasilien in der Nachspielzeit zurück und schaltete Japan aus. Japans Cheftrainer Hajim Moriyasu gab zu, dass Casemiro nach dem Ausgleichstor plante, die Auswechslungen für die Nachspielzeit vorzubereiten, in der Hoffnung, dass es so weit kommen würde, doch Martinelli vermied dies in der 96. Minute. Nach dem Match übernahm Moriyasu die volle Verantwortung für den Fehler und setzte alles auf einen Plan, der hätte funktionieren können... Aber das Glück war nicht auf ihrer Seite.

"Den Titel zu gewinnen war unser Traum und unser Ziel, und das konnten wir nicht erreichen. Als Cheftrainer sagte ich ihnen, dass es mir wirklich leid tut, dass ich nicht gut genug war, um sie auf dieses Niveau zu führen, um dieses Ziel zu erreichen."Szenen, in denen Moriyasu sich öffentlich bei seinen Spielern auf dem Feld entschuldigt, gingen viral:

Hajime Moriyasu, ehemaliger Fußballer, einer der besten aus Sanfrecce Hiroshima und seit 2018 Cheftrainer Japans, ist der Meinung, dass die Lücke zwischen Japan und anderen Teams schrumpft (laut ESPN). "Die Lücke zwischen uns schließt sich jetzt. Brasilien ist ein Spitzenteam und wir nähern uns definitiv diesem Niveau."

Wenn er im Brasilien-Spiel nicht für seine Fehler bezahlt, wird erwartet, dass er das Kommando bleibt, da er in Japan eine sehr angesehene Persönlichkeit ist und nicht zögert, beliebte Spieler auszuschließen, wenn er sie nicht für das Teamwork geeignet hält. "Diesmal konnten wir unser Ziel nicht erreichen, aber dann können wir auf die nächste Weltmeisterschaft oder vielleicht sogar eine danach zielen."