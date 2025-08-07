Japans Bevölkerung verzeichnete im Jahr 2024 einen Rekordrückgang

HQ

Japans Bevölkerung ist seit 16 Jahren in Folge rückläufig, und im Jahr 2024 hat sie einen neuen Rekord aufgestellt. Laut France24 und auch von der finnischen YLE berichtet, ist die Zahl der japanischen Staatsangehörigen im Jahr 2024 um mehr als 900.000 Menschen zurückgegangen.

Genauer gesagt sank die Zahl der Japaner im Jahr 2024 um 908.574 Menschen, was 0,75 % auf eine Gesamtbevölkerung von 120,65 Millionen bedeutet. Premierminister Shigeru Ishiba nannte dies einen "stillen Notstand".

Auf der anderen Seite ist die Zahl der ausländischen Einwohner so hoch wie nie zuvor. "Zum 1. Januar 2025 gab es 3,67 Millionen Ausländer, was fast drei Prozent der Gesamtbevölkerung Japans --- entspricht."

Insgesamt hat Japan also nach Monaco die zweitälteste Bevölkerung der Welt (laut Weltbank).