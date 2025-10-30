Japans Anime-Industrie erreicht Rekordhoch von 25 Milliarden US-Dollar

HQ

Immer mehr hören wir, dass Anime aus seiner Nische ausbricht und ein breiteres Publikum erreicht, und es scheint, dass die Statistiken dies bestätigen. Im Jahr 2024 erreichte Japans Anime-Industrie ein Allzeithoch von 3,84 Billionen JPY, was rund 25 Milliarden US-Dollar entspricht.

Dies geht aus Marktdaten hervor, die von der Association of Japanese Animations (AJA) auf dem Tokyo International Film Festival vorgestellt wurden (via Variety). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die lokalen Einnahmen in der Anime-Industrie um 2,8 %, aber die Einnahmen in Übersee stiegen mit 26 % viel stärker. Da wir im Jahr 2025 große Anime-Hits an den Kinokassen gesehen haben, wie die neuen Filme Demon Slayer und Chainsaw Man, könnten wir sehen, dass diese Zahl weiter steigt, wenn wir uns die Daten nächstes Jahr um diese Zeit erneut ansehen.

Der Chefredakteur des Berichts bei der AJA, Masahiko Hasegawa, sagt, dass die Kluft zwischen dem japanischen und dem ausländischen Markt nur noch größer werden wird. "Der Überseemarkt übersteigt jetzt bei weitem die lokalen Einnahmen, und die Kluft wird sich nur noch vergrößern", sagte er. "Das heutige Wachstum umfasst gebündelte Verträge, die Kino-, Streaming-, Merchandising- und Eventrechte umfassen – nicht nur den Vertrieb von Inhalten."

Die japanische Regierung hat Anime neben Spielen, Mangas und anderen Medien als Kernindustrie genutzt und möchte, dass sich die Verkäufe von Inhalten in Übersee bis 2033 verdreifachen.