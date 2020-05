Japanisches Retrospiel landet nach 33 Jahren auf Nintendo Switch

Jede Woche erscheinen viele extern produzierte Spiele auf der Nintendo Switch, denn Nintendo hält bei der Veröffentlichung von Drittanbietertiteln auf ihrer aktuellen Konsole ein hohes Tempo. In Kürze findet ein Spiel namens Hoshi wo Miru Hito seinen Weg auf den Hybriden, der Publisher ist Nintendo selbst. Den Titel heben wir deshalb so hervor, weil das Game ursprünglich 1987 auf dem Famicom/NES veröffentlicht wurde. Das Entwicklerstudio City Connection, das die Rechte an dem Spiel besitzt, hat sich laut Nintendo Life vorgenommen, das Spiel in diesem Sommer auf der Nintendo Switch erneut zu veröffentlichen - als klassischen Port.

Hoshi wo Miru Hito ist angeblich ein Science-Fiction-Rollenspiel, das in einem Cyberpunk-Universum spielt. Die Helden kämpfen gegen Monster, was aufgrund fehlender Instruktionen und Informationen wohl sehr schwer ist. Wir vermuten nicht, dass der Titel noch lokalisiert wird, aber unten bekommt ihr ein paar Bilder, falls euch die Sache interessiert.

Nintendo Life

Nintendo Life