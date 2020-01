Japanisches Horrorabenteuer Shibito Magire erreicht Crowdfunding-Ziele

Game-Entwickler Experience gab vor kurzem auf Twitter bekannt, dass ihr nächstes Projekt - Shibito Magire -, der dritte Teil der Horrorserie Spirit Hunter auf Campfire, einer japanischen Crowdfunding-Plattform, erfolgreich finanziert wurde. Etwa 125.000 Euro wurden in zwei Wochen zusammengetragen, zusätzliches Kapital fließt nun in die Verwirklichung verschiedener, weiterer Ansätze. Shibito Magire wird voraussichtlich im Sommer 2021 auf PS4 und Switch veröffentlicht, Pläne zur Lokalisation liegen noch nicht vor. Beide Vorgänger sind hierzulande digital in englischer Sprache verfügbar.

Quelle: Siliconera.