Japanischer Switch eShop schränkt Zahlungen ins Ausland ein

Nintendo hat bekannt gegeben, dass der japanische Switch eShop und der My Nintendo Store ab dem 25. März 2025 keine Kreditkarten oder PayPal-Konten mehr akzeptieren, die im Ausland ausgestellt wurden. Diese Entscheidung zielt darauf ab, betrügerische Verwendung zu verhindern, obwohl keine genauen Angaben gemacht wurden. In der Vergangenheit haben viele internationale Nutzer auf den japanischen eShop zugegriffen, um exklusive Titel zu erwerben oder von regionalen Preisunterschieden zu profitieren. Mit dieser Änderung müssen Benutzer in Übersee alternative Zahlungsmethoden verwenden, z. B. den Kauf von japanischen eShop-Gutscheinen über Online-Händler.

"Um betrügerische Nutzung zu verhindern, werden der Nintendo eShop und der My Nintendo Store für Japan ab Dienstag, dem 25. März 2025, keine im Ausland ausgestellten Kreditkarten und im Ausland eröffnete PayPal-Konten mehr akzeptieren.

"Kunden, die bisher im Ausland ausgestellte Kreditkarten oder im Ausland eröffnete PayPal-Konten verwendet haben, bitten wir, von nun an andere Zahlungsmethoden zu verwenden, wie z. B. in Japan ausgestellte Kreditkarten.

"Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können, und danken Ihnen

Verständnis."

Was denkst du darüber und hast du schon einmal Spiele im japanischen eShop gekauft?