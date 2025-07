Japanischer Premierminister wehrt sich nach Wahlniederlage gegen Rücktritt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Japan . Am Sonntag fanden die Wahlen zum japanischen Oberhaus statt, und zum ersten Mal seit 1955 verlor die Regierungskoalition aus Liberaldemokratischer Partei (LDP) und Komeito ihre Mehrheit. Besonders kritisch äußern sich die Wähler gegenüber der aktuellen Regierung von Shigeru Ishiba, der eine generelle Preiserhöhung ankündigen musste und mit dem sie über seinen Umgang mit den von Präsident Trump verhängten Zöllen unzufrieden sind.

Dies hat der rechtsextremen Opposition von Sanseito Flügel verliehen, die im japanischen Parlament schnell gewachsen ist und gestern von einem auf 14 Sitze gestiegen ist. Sanseito ist eine Partei, die unter dem Slogan "Japan First" gegründet wurde, in dem eine ihrer Hauptlosungen darin besteht, die Einwanderung in das Land einzudämmen, Ausländer von der Gesundheitsversorgung und Sozialhilfe auszuschließen und die Verfassung umzuschreiben, um den Kaiser wieder als Staatsoberhaupt einzusetzen, die Institution der Armee wiederherzustellen und die Wehrpflicht wieder einzuführen, so die BBC.

Sanseito wurde während der COVID-Pandemie für die Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien der Regierung bekannt, in einem Diskurs, der dem anderer alternativer rechter Bewegungen, die in den letzten zehn Jahren auf der ganzen Welt entstanden sind, sehr ähnlich ist.

Premierminister Ishida, dem viele vorwerfen, nicht so konservativ zu sein wie sein Vorgänger Shinzo Abe, hat seinerseits nicht vor, zurückzutreten, obwohl er faktisch die legislative Macht im Land verloren hat. Wie er die effektive Macht über das Land sechs Jahre lang bis zu den nächsten Wahlen aufrechterhalten will, bleibt eine offene Frage.