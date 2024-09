Japanischer Horror steht im Mittelpunkt des neuesten Trailers Slitterhead

HQ

Wahrscheinlich kennen Sie den Namen Slitterhead nicht, was vielleicht nicht allzu überraschend ist, wenn man bedenkt, dass er während des The Game Awards 2021 angekündigt wurde und dann mehr oder weniger verschwunden ist.

Aber... Es ist nicht verlassen. Bokeh Game Studio hat diesen Sommer sein Spiel vorgestellt und im Stillen an dem Abenteuer gearbeitet. Während der jüngsten Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast hat uns Studioleiter Keiichiro Toyama (wenn dir der Name bekannt vorkommt, liegt das wahrscheinlich daran, dass du ihn als Schöpfer der Silent Hill -Serie kennst, aber er hat auch Gravity Rush während seiner Zeit bei Sony geschaffen) mehr über sein neues Projekt erfahren und uns eine Reihe von Gameplays gezeigt.

Slitterhead spielt im Japan der 90er Jahre, wo Monster aufgetaucht sind und in gruseligen ostasiatischen Umgebungen bekämpft werden müssen. Schauen Sie sich das Video unten an, das mit Sicherheit ein wahrer Leckerbissen für Fans des japanischen Horrors sein wird. Das Spiel erscheint am 8. November für PC, PlayStation und Xbox.