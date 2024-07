Japanischer Historiker äußert sich zu Yasuke in Assassin's Creed Shadows

HQ

Seitdem bekannt wurde, dass Yasuke einer der spielbaren Protagonisten in Assassin's Creed Shadows sein würde, haben Fans und Sudden History-Experten ständig darüber debattiert, ob er im Spiel sein sollte oder nicht. Vorbei ist das frühere Verständnis, dass sich diese Spielserie oft Freiheiten mit echten historischen Personen nimmt, und jetzt gibt es eine ständige Debatte über die Wahrheit von Yasukes Geschichte.

Nach einer Kontroverse um den Historiker Thomas Lockley, der anscheinend das moderne Verständnis von Yasuke heraufbeschworen hat, meldete sich der japanische Historiker Yu Hirayama in einem langen Beitrag auf Twitter/X mit seiner eigenen Meinung zu Wort. Der Beitrag liest sich wie folgt:

"Es scheint, als ob viel über Yasuke gesprochen wird, einen schwarzen Mann, der Oda Nobunaga diente. Es gibt nur sehr wenige historische Dokumente über ihn, aber es besteht kein Zweifel daran, dass er ein "Samurai" war, der Nobunaga diente. Unabhängig vom sozialen Status konnte man, wenn man von seinem Meister in den Rang eines "Samurai" befördert wurde, in der mittelalterlichen Gesellschaft (streitende Staaten) einer werden. Ich kann das sagen, weil die historischen Dokumente besagen, dass (1) Nobunaga ihm ein "Stipendium" gab, (2) ihm ein Haus gab und (3) ihm ein Schwert gegeben wurde."

"Ein 'Stipendium' zu erhalten und Nobunaga zu dienen, erfüllt genau die wichtigen Anforderungen eines 'Vertrags zwischen Herrn und Diener' und einer 'Vereinbarung, ein Stipendium zu erhalten'. Wichtig ist auch, dass er ein Schwert tragen durfte, also war er ein Diener mit zwei Schwertern und kein Diener (Diener durften keine Schwerter tragen). Und wenn er ein Haus bekommen hat, gibt es keinen Raum für Zweifel. Er war wahrscheinlich ein Sklave, bis Nobunaga den Missionarssklaven übernahm, aber aufgrund des oben Gesagten (1) bis (3) wurde er wahrscheinlich aus eigenem Antrieb ein "Samurai". Während des Honnoji-Vorfalls tötete Akechis Seite Yasuke nicht, weil er ein "Tier" oder "kein Japaner" war, sondern nur, weil Akechi Yasuke nicht als "Samurai" anerkannte (wahrscheinlich, weil er diskriminierende Gefühle hatte). Zu dieser Zeit war es üblich, dass ein Meister jemanden mit niedrigem Status zu einem "Samurai" beförderte. "

Hirayama räumt ein, dass es nicht viele Beweise gibt, und daher ist es wahrscheinlich, dass diese Debatte auf absehbare Zeit weitergehen wird. Was wir wissen, ist, dass Ubisoft seine Meinung in dieser Angelegenheit nicht ändern wird und wir Yasuke als Samurai in Assassin's Creed Shadows sehen werden, wenn es diesen November erscheint.