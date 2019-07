Japanischer Filmtrailer zu Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution gesichtet

Nach dem Erfolg von Meisterdetektiv Pikachu im Mai dürfen sich Fans der kleinen Monster Ende des Jahr noch die beiden Spiele der achten Generation freuen. Außerdem startet nächste WOche in Japan ein CGI-Film namens Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, aus dem wir schon in dieser Woche einen kleinen Ausschnitt erhalten haben. Der Film ist ein computeranimiertes Reboot des allerersten, handgezeichneten Pokémon-Films von 1998 - "Pokémon - Der Film".

Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution wird ab dem 12. Juli im japanischen Kino zu sehen sein und voraussichtlich auch in anderen Teilen der Welt lokalisiert werden. Seht euch unten den neuen Trailer an, der Song heißt ''Let You Love Me'', gesungen von Rita Ora.