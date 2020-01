Japanischer Eröffnungsfilm und neues Szenario von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ist ein actionorientiertes Musou-Spin-Off eines der besten JRPGs dieser Konsolengeneration und Entwickler Atlus scheint den Titel fast als eine Art Fortsetzung zu Persona 5 anzusehen (die Geschichte spielt nach den Ereignissen des Hauptspiels). Auch das Animationsteam des Entwicklers scherzt darüber, wie man im zweiten offiziellen Trailer, der vor ein paar Tagen in Japan veröffentlicht wurde, sieht (eine lokalisierte Version des Videos mit inoffiziellen englischen Untertiteln findet ihr hier).

Letzte Woche veröffentlichte Atlus einen neuen Reisebericht von Morgana, in dem sie ein weiteres Szenario des Spiels vorgestellt haben: die Strände von Kuukojima in Okinawa, Japan. Wir sehen darin, wie sekundäre Missionen aussehen könnten und dass man sich selbst Essen zubereitet, um HP und SP aufzufüllen. Außerdem teilte Atlus am Wochenende in einem zweistündigen Livestream die Eröffnungssequenz mit den Phantom Thieves, den ihr unten sehen könnt.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ist in Entwicklung für Nintendo Switch und PS4. Die westliche Veröffentlichung ist noch nicht bekräftigt worden, allerdings besitzt Sega die in Europa nötigen Namen- und Logo-Rechte bereits.