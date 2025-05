Japanischer Drift Master zelebriert die JDM-Kultur der 90er Jahre

Die JDM-Kultur ist lebendig und wohlauf, und für diejenigen unter uns, die die adrenalingeladene, etwas andere Rennszene aus dem Land des Ostens mögen, gibt es jetzt ein neues Spiel, in das man sich hineinbeißen kann. JDM: Japanese Drift Master ist heute gestartet und verfügt über 250 Kilometer Straße, die auf einigen der beliebtesten Berggebiete Japans wie Ebisu, Daikoku und Umihotaru basieren.

Um den Launch zu feiern, hat das Team einen brandneuen Trailer zusammengestellt, der uns einen Vorgeschmack darauf gibt, was JDM zu bieten hat. Eine offene Welt voller kleiner Städte und kurvenreicher Straßen hoch oben in den Bergen. Der Fokus liegt auf dem Driften, aber es gibt auch eine von Mangas inspirierte Geschichte, in der du in die Rolle eines jungen Fahrers mit großen Ambitionen schlüpfst.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, und für diejenigen, die es interessiert, ist das Spiel jetzt am Steam für knapp 30 Euro erhältlich.

Ist das etwas, das Sie aufgreifen werden?