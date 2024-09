Japanische Veteranen beschuldigen den Westen, die Geschlechter aus Dragon Quest III HD-2D Remake entfernt zu haben.

HQ

Eines der Spiele, die während der Tokyo Game Show gezeigt wurden, war Dragon Quest III HD-2D Remake, mit einem Titel, der so ziemlich verrät, was er ist, nämlich ein Remake des NES-Titels Dragon Age III. Nach dem, was wir bisher gesehen haben, scheint es inhaltlich sehr originalgetreu zu sein.

In jüngerer Zeit wurde wir jedoch darauf aufmerksam gemacht (via Ryokutya2089), dass eine Änderung, die vorgenommen wurde, darin besteht, die Geschlechter zu entfernen. Man kann nicht mehr zwischen männlich und weiblich wählen, sondern wird nun als "Typ A" (dessen Synchronsprecher ein Mann, Hiyama Nobuyuki) und "Typ B" (dessen Synchronsprecher eine Frau, Minaguchi Yuko, ist) bezeichnet. Wie jedoch unter anderem Niche Gamer darauf hinweist, gibt es je nach Wahl männliche und weibliche Unterschiede im Spiel, sowohl in Bezug auf Eigenschaften als auch auf Jobs, die möglicherweise diffuser werden.

Nun haben sich Dragon Quest -Schöpfer Yuji Horii und der ehemalige Shonen Jump -Redakteur Kazuhiko Torishim in einem japanischen Interview zu der Angelegenheit geäußert - und sie sind nicht glücklich über den Ansatz, den sie dem Westen in die Schuhe schieben. Torishima schneidet das Konzept an den Knien ab und sagt:

"Es gibt ein religiöses Konzept aus dem Westen, besonders in Amerika, das ihre Herangehensweise an die Sexualerziehung beeinflusst, nicht wahr? Ihr Compliance-Ansatz ist wirklich engstirnig."

Er setzte seine Argumentation fort, war aber noch nicht fertig mit der Kritik und sagte, dass die Japaner wegen dieses angeblich lächerlichen amerikanischen Konzepts bestraft würden:

"Mit einem so lächerlichen Land Geschäfte zu machen, ist wirklich frustrierend. Dadurch wird auch Japan negativ beeinflusst."

Horii ist jedoch etwas milder in seiner Art zu kommunizieren und fragt stattdessen, wer sich wirklich beschwert und fragt daher danach:

"Ich frage mich wirklich, wer sich überhaupt darüber beschwert?"

Was denkst du, ist es eine gute Sache, die Geschlechter durch Type A und Type B zu ersetzen, obwohl männliche und weibliche Attribute Teil des Spiels sind?

