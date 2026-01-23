Japanische Studierende entscheiden sich für Nintendo gegenüber Google und Sony

HQ

Es sieht so aus, als könnte Nintendo in Zukunft unter Japans Top-Talenten auswählen. Das Analyseunternehmen Risk Monster (über Inside Games und Siliconera) hat eine Umfrage unter 600 japanischen Studenten im ersten und zweiten Jahr durchgeführt, bei dem sie gefragt wurden, für wen sie am liebsten nach dem Abschluss arbeiten würden.

Japan ist natürlich ein spannendes Land mit großen Tech-Unternehmen, und auch westliche Giganten sind gut vertreten. Aber trotzdem war es ein gewisser Gaming-Gigant, der den Sieg mit nach Hause nahm, nämlich... Nintendo. Sie belegten im letzten Jahr den dritten Platz, erhielten nun aber 4,7 % der Stimmen. Das nächste Tech-Unternehmen auf der Liste war Google, das den dritten Platz belegte, während Sony den siebten Platz belegte.

Japan ist bekannt für seine starke Arbeitsmoral, und es wurde viel darüber diskutiert, ob Menschen sich überanstrengen. Es scheint nun, als würde sich das Pendel davon abwenden, denn Risk Monster schreibt, dass Studierende sich von ihren zukünftigen Arbeitgebern eine bessere Work-Life-Balance wünschen.