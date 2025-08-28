Japanische Stadt will die gesamte Smartphone-Nutzung auf zwei Stunden pro Tag begrenzen

HQ

Hmm, kleiner Bildschirm scrollen. Gibt es eine bessere Pause für die Arbeit auf einem großen Bildschirm, als durch den kleinen Bildschirm zu gehen und bedeutungslose Videos und Beiträge in halsbrecherischem Tempo an Ihren Augen vorbeifliegen zu sehen? Außen? Noch nie davon gehört, Kumpel.

Auch wenn es sich anhört wie ein Blickwinkel direkt aus einem Boomer-Comic, wird die Handysucht real und die Menschen verbringen gerne Stunden am Tag damit, durch TikTok, Instagram, Twitter und mehr zu zoomen. Eine japanische Stadt versucht, die Telefonsucht durch ein tägliches Limit von zwei Stunden für alle ihre Einwohner zu bekämpfen.

Die Stadtverwaltung von Toyoake in Aichi debattiert über ein Gesetz, das die Begrenzung für alle 69.000 Einwohner der japanischen Kleinstadt vorsieht. Es würde sich nicht um eine erzwungene Frist handeln, sondern lediglich um eine Richtlinie, so der Bürgermeister von Toyoake, Masafumi Koki (via BBC). "Ich hoffe, dass dies für jede Familie eine Gelegenheit ist, über die Zeit, die sie mit Smartphones verbringen, sowie über die Tageszeit, zu der die Geräte verwendet werden, nachzudenken und zu diskutieren", sagte er.

Die Nutzung des Smartphones zum Kochen, Trainieren, Online-Lernen und Üben für Esports wird nicht auf das Limit angerechnet, so Koki, der möchte, dass weniger Menschen ihre Zeit für andere Aktivitäten für Doomscrolling opfern.

120 Einwohner riefen während einer Konsultationsphase bei den Behörden an und schrieben E-Mails, wobei 80 % von ihnen über die Einschränkung unglücklich waren, aber das bedeutet nicht, dass sie abgewiesen wird.