Japanische Spieler haben eine Petition gestartet, um die Löschung von Assassin's Creed Shadows zu erreichen

Seit Ubisoft immer mehr Assassin's Creed Shadows zeigt, sieht sich das Spiel mit einer immer größeren Gegenreaktion japanischer Spieler konfrontiert. Viele haben sich frustriert über die Darstellung des Landes und seiner Kultur im kommenden Spiel gezeigt, und jetzt hat dies in einer Change.org Petition gipfeln, die das Spiel von Ubisoft absagen lassen will.

Bisher hat die Petition bereits über 25.000 Unterschriften gesammelt, wobei über 13.000 innerhalb der letzten 24 Stunden (zum Zeitpunkt des Schreibens) unterschrieben haben. In der Petition heißt es ausdrücklich (nach der Google-Übersetzung):

"In letzter Zeit war der Mangel an historischer Genauigkeit und kulturellem Respekt ein ernstes Problem in Bezug auf das kommende Spiel "Assassin's Creed Shadows " des Spieleentwicklers Ubisoft. Das Spiel basiert auf japanischen Samurai und ignoriert die Tatsache, dass Samurai eine höhere Klasse von Kriegern waren und "Gokenin" oder Diener von Adligen hätten sein sollen. Tatsächlich diente der erste Europäer, der den Titel eines Samurai erhielt, William Adams (Miura Anjin), Tokugawa Ieyasu als 250 Koku Hatamoto.

"In dieser Geschichte missversteht Ubisoft weiterhin das Wesen und die Rolle der Samurai. Dies ist eine schwere Beleidigung der japanischen Kultur und Geschichte und kann auch mit asiatischem Rassismus in Verbindung gebracht werden. Wir fordern Ubisoft auf, die Veröffentlichung von "Assassin's Creed Shadows " sofort abzusagen und aufrichtige Forschung und Respekt für die japanische Geschichte und Kultur zu zeigen."

Die Petition wurde erst am 19. Juni gestartet und scheint immer mehr an Zugkraft zu gewinnen. Ubisoft hat sich noch nicht zu der Angelegenheit geäußert, hat aber zuvor erklärt, dass das Spiel unter Nutzung der Expertise seiner Studios in Tokio und Osaka entwickelt wurde.

