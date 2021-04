Japanische Spieler bekommen Earth Defense Force 2 und Earth Defense Force 2017 für Nintendo Switch

You're watching Werben

Fans der Earth-Defense-Force-Serie scheinen dieses Jahr noch eine Menge Insektenkolonien entgegentreten zu können, denn laut der japanischen Famitsu werden D3Publisher und die Entwickler von Sandlot zwei alte Installationen der Reihe auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space soll Mitte Juli in Japan veröffentlicht werden, Earth Defense Force 2017 Portable (der PS-Vita-Port) folgt dann im Herbst. Ob die beiden Games auch in unsere Hände wandern, ist nicht bekannt, doch Earth Defense Force 6 soll dieses Jahr ja ebenfalls noch erscheinen.

Dieses Bild stammt vom originalen Earth Defense Force 2017 aus dem Jahr 2007.

Quelle: Gematsu.