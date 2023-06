Japanische Regierung gibt Erklärung zu KI und Urheberrechtsregulierung ab

HQ

Japans Agency for Cultural Affairs, eine Behörde, die dem Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology des Landes untersteht, hat während eines Seminars über KI-Kunst eine Erklärung veröffentlicht, in der neue Richtlinien für den Einsatz künstlicher Intelligenz und ihre Zwecke festgelegt werden und Urheberrecht.

In dem Dokument heißt es, dass KI für Bildungs-, Forschungs- und nicht-kommerzielle Zwecke frei verwendet werden darf, jedoch nicht, wenn ein wirtschaftlicher Nutzen oder ein kommerzieller Zweck besteht. KI-generierte Kunst, die das Werk eines anderen Künstlers verwendet und für kommerzielle Zwecke oder nicht für den persönlichen Gebrauch verwendet wird, kann als Urheberrechtsverletzung angesehen werden, und der Urheberrechtsinhaber kann wegen Urheberrechtsverletzung klagen.

Dies gilt auch für KI, die den Stil eines Künstlers lernt/kopiert, ohne die Erlaubnis des Künstlers kann der Urheberrechtsinhaber Schadensersatz oder eine einstweilige Verfügung als Urheberrechtsverletzung verlangen oder sogar strafrechtlich verfolgt werden.

Obwohl es zunächst so aussah, als würde Japan in Bezug auf den Einsatz künstlicher Intelligenz eine viel flexiblere Gesetzgebung einführen als Europa, scheint es, dass sie ihre Optionen und das Risiko für Schöpfer und Künstler überdacht haben.