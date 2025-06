Japanische Gottheiten schließen sich dem Kampf an in Age of Mythology: Retold Heavenly Spear, ein beeindruckender neuer DLC, der Tengu-, Kitsune- und uralte Shinto-Legenden zum Leben erweckt. Es ist ein mythologischer Krieg mit einer göttlichen neuen Wendung.

HQ Während des Xbox Game Showcase heute Abend enthüllte Microsoft eine neue Erweiterung für Age of Mythology: Retold - den epischen Heavenly Spear, der die japanische Mythologie in das Spiel einführt und sich von traditionellen Legenden und Gottheiten inspirieren lässt. Die Spieler erhalten Zugang zu mythologischen Einheiten wie Tengu, Kitsune und anderen ikonischen Kreaturen sowie zu einzigartigen göttlichen Kräften. Genau wie das Basisspiel - das bereits für seine modernisierte Grafik und sein raffiniertes Design gelobt wurde - verspricht Heavenly Spear ein ebenso atemberaubendes Erlebnis. Die Entwickler von World's Edge haben erklärt, dass die Erweiterung dem hohen Ehrgeiz von Retold entsprechen wird, mit einem starken Fokus auf Authentizität und Balance. Die Erweiterung soll diesen Herbst erscheinen und wird auch im Game Pass enthalten sein. HQ