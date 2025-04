Japanische Gamer ignorieren die regionsfreie Switch 2 komplett

HQ

Es gab viele Reaktionen auf den Preis von Switch 2 (395,99 £ / 469,99 €), als er Anfang des Monats bestätigt wurde. Ganz so teuer wird das Gerät aber nicht in allen Märkten sein. In Nintendos Heimatland Japan wird eine lokalisierte Version des Switch 2 veröffentlicht, die regional gesperrt ist und nur japanische Titel ausführt.

Heute ist das Konzept der regional gesperrten Konsolen im Grunde vergessen und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass das Spiel, das Sie im Urlaub in Thailand, in Kalifornien oder an einem Flughafen irgendwo in Europa kaufen, mit Ihrem Gerät funktionieren sollte. Aber... in Japan scheint dies nicht sehr gefragt zu sein. Laut einer groß angelegten Umfrage, die von yukino_san_14 (dank Automaton) unter 60.000 der 2,2 Millionen Japaner durchgeführt wurde, die bisher das Switch 2 vorbestellt haben, entscheidet sich die überwältigende Mehrheit für das billigere und regional gesperrte Switch 2 Gerät.

Tatsächlich haben nur 2,9 % der Befragten ein regionsfreies Switch 2 vorbestellt, während 27,5 % ein regional gesperrtes Switch 2 ohne gebündelte Spiele vorbestellt haben und 69,7 % ein regional gesperrtes Switch 2 mit Mario Kart World vorbestellt haben.

Was hättest du gewählt, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, ein Switch 2 zum halben Preis zu kaufen - mit dem Unterschied, dass du nur Titel aus deinem Teil der Welt spielen könntest?