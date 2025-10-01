Japanische Gamer bevorzugen immer noch die Third-Person-Perspektive und Westler neigen eher dazu, First-Person-Spiele zu mögen

HQ

In der Welt der Videospiele gibt es eine alte Wahrheit, dass japanische Spieler lieber Third-Person-Titel spielen, während westliche Gamer die First-Person-Version bevorzugen. Aber das ist etwas, was die Leute seit zwei Jahrzehnten sagen, also stimmt es wirklich im Jahr 2025?

Die Antwort scheint zu sein, dass dies immer noch der Fall ist. Die Quelle ist diesmal Capcom, das in einem Interview mit Denfaminicogamer (danke, Automaton) enthüllte, dass sich die Besucher der deutschen Spielemesse Gamescom - die die verfügbare Resident Evil Requiem -Demo getestet haben - hauptsächlich für die First-Person-Perspektive entschieden haben.

Die gleiche Demo konnte auch auf der Tokyo Game Show ausprobiert werden, aber hier entschieden sich die Besucher hauptsächlich dafür, in der Third-Person-Perspektive zu spielen. Wir haben keine Zahlen, wie groß die Unterschiede sind, aber wir würden trotzdem denken, dass die Unterschiede zumindest etwas kleiner sind als vor 20 Jahren.

Aber die alte Wahrheit gilt auch heute noch: Japanische Gamer bevorzugen die Third-Person-Perspektive, während westliche Gamer die First-Person-Perspektive bevorzugen. Gilt das auch für deine Spielgewohnheiten?