Japanische Firma gibt Mitarbeitern frei, weil Monster Hunter Rise Ende der Woche erscheint

In den späten Achtzigern gab es Berichte darüber, dass die japanische Regierung Videospielunternehmen aufforderte, ihre Spiele an Wochenenden zu veröffentlichen, um zu vermeiden, dass Menschen zu Hause bleiben, um die neuen Games zu spielen. Durch solche Anträge hoffte man zu vermeiden, dass die Leute die Schule oder die Arbeit schwänzen, um sich angenehmeren Dingen des Lebens zu widmen.

In der japanischen Ausgabe der Huffington Post hat es diese Woche eine ähnliche Geschichte geschafft, denn ein japanisches Unternehmen, das sich auf VR-Technologien spezialisiert hat, hat beschlossen, allen Mitarbeitern an diesem Freitag frei zu geben, weil Monster Hunter Rise Ende der Woche erscheint. Der CEO Masaki Hiyama schrieb an seine Mitarbeiter:

"Der 26. März wird das Erscheinungsdatum von Monster Hunter Rise sein und da erwartet wird, dass wir uns nicht auf unsere Arbeit konzentrieren können, werde ich diesen Tag zu einem [Urlaubstag] machen."

Im Gespräch mit der Tageszeitung sprach der Geschäftsführer ausführlicher über seine Entscheidung:

"Es gab mehrere Mitarbeiter, die sagten, sie wollten sich 26. [März] frei nehmen, weil sie sofort Monster Hunter spielen wollten. Deshalb haben wir den Sprung gewagt und es [für alle] erlaubt. Wir haben Dankesworte und Anerkennung von den Mitarbeitern erhalten, als wir ihnen einen Tag frei gegeben haben."

Es wäre eine Lüge, wenn wir behaupten würden, dass wir nicht ein bisschen neidisch nach Japan schauen. Manchmal liegt also doch noch eine Prise Magie in der Luft, wenn es um die Veröffentlichung neuer Spiele geht. Unsere Kritik zum neuen Monster Hunter könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Quelle: VGC.