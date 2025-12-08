Japanische Entwickler sagen, sie wollen Konsolen mit höherer Leistung, unabhängig von den Spielen,

HQ

Wie wichtig ist die Leistung für eine Konsole? Im Laufe der Konsolengenerationen ist es üblicher, dass leistungsschwächere Geräte mehr verkaufen als leistungsstärkere, als umgekehrt. Aber digitale Pferdestärken bleiben unglaublich verlockend, und jedes Mal, wenn neue Hardware vorgestellt wird, hoffen die Fans meist, dass sie so leistungsstark wie möglich sein wird.

Dennoch beginnt sich dieser Trend etwas abzuflachen. Weder die Switch noch die Switch 2 sind besonders leistungsfähig, dennoch haben sie sich schneller verkauft als ihre stärkeren Konkurrenten, und unzählige Spiele werden heute millionenfach verkauft und übertreffen AAA-Titel, obwohl sie grafisch einfachere Titel ohne jegliche realistische Grafik sind.

In Japan ist die Debatte über die Leistung sogar noch ausgeprägter als im Westen, weil Nintendo dort praktisch übernommen hat – etwas, das in japanischen Titeln oft auffällt. Aber unabhängig davon, was japanische Spieler denken, haben japanische Entwickler eine klare Wunschliste. Automaton hebt hervor, dass Hiromichi Takahashi, CEO von Amata Games (ehemaliger Game Director bei Sony und Tecmo), nun über soziale Medien in die Leistungsdebatte eingestiegen ist und schreibt (übersetzt mit Bing):

"Aus Sicht eines Spieleentwicklers gilt: Je höher die Leistung einer Spielkonsole, desto besser. Das gilt auch für Spiele, deren Grafik die Leistung offenbar nicht vollständig ausschöpft. Der Grund dafür ist, dass sie die Kosten für die Ressourcenoptimierung während der Entwicklung senkt und den Entwicklungsprozess verkürzt. Im Grunde bedeutet das, dass selbst wenn man etwas ziemlich Grobes erschafft, es trotzdem gut funktioniert."

Ein weiterer japanischer Entwickler antwortete zustimmend und erklärte:

"Genau. Unabhängig davon, wie spielbar es ist, gilt: Je höher die Spezifikationen, desto geringer sind die Optimierungskosten. Die Spieleentwicklung beinhaltet viel kompliziertere Anpassungen und Schicht um Schicht von Optimierungen, als die Nutzer sich vorstellen können, alles um Stabilität zu erreichen."

Die nächste Generation, Microsoft soll in Bezug auf die Leistung seiner neuen Xbox etwas ziemlich Beeindruckendes haben. Aber wie stehst du persönlich dazu? Wie wichtig ist es, aus Spielersicht eine wirklich leistungsstarke Konsole zu haben?