Japaner kaufen 100.000 Xbox-Series-Geräte in den ersten elf Monaten

HQ

Die Xbox One ist in Japan nie wirklich durchgestartet, doch mit der Xbox Series sieht die Situation etwas anders aus. Laut der Famitsu wurde Microsofts aktuelle Hardware in den letzten elf Monaten über 100.000 Mal auf dem japanischen Markt verkauft. Die Xbox One brauchte für dieses Ergebnis etwas mehr als vier Jahre. Wenn dieses Verkaufstempo beibehalten werden kann, müsste die neueste Xbox-Plattform nächsten Herbst die Verbreitungszahlen der Xbox One in Japan erreichen.

Damit ihr die Daten ins Verhältnis setzen könnt, folgen ein paar weitere Zahlen: Bereits nach einer Woche konnte die PS5 in Japan über 118.000 Exemplare verkaufen, wohingegen die Xbox Series in eine ähnlichen Zeitraum nur 20.500 Geräte veräußerte. 87 Prozent aller 2020 in Japan verkauften Videospielkonsolen waren eine Nintendo Switch. In Japan leben über 125 Millionen Menschen.

Quelle: Benji-Sales.