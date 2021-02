Japaner freuen sich im Sommer über The Caligula Effect 2

Nintendo bereitet in ihren Direct-Präsentationen lokalisierte Informationen für ihre Zuschauer auf der ganzen Welt auf und das ist der Grund, warum sich die Inhalte in der japanischen Übertragung manchmal von denen unterschieden, die wir hier in Europa bekommen. In der vergangenen Woche hat der Publisher die japanischen Spieler zum Beispiel über die bevorstehende Veröffentlichung eines Spiels informiert, das bei uns noch gar nicht angekündigt wurde.

Das Unternehmen kündigte eine Fortsetzung des JRPGs The Caligula Effect an, das erst vor ein paar Jahren für PS4 und Nintendo Switch neu aufgelegt wurde. Dieser neue Teil wird in Japan voraussichtlich schon im Juni erscheinen und noch diese Woche plant das verantwortliche Entwicklerstudio Historia eine umfangreichere Präsentation des Materials. Klar ist jedenfalls, dass die Lokalisation für das Team derzeit keine Priorität genießt, doch falls sich das irgendwann ändern sollte, würden sich sicherlich einige der europäischen Fans freuen.

