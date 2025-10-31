HQ

Die japanische Regierung hat eine Lösung für eines der überraschendsten Probleme des Landes gefunden. Aufgrund eines spürbaren Anstiegs von Bärenangriffen hat das Umweltministerium beschlossen, dass der Weg in die Zukunft darin besteht, Jäger für die Keulung von Bären einzustellen und damit auch die Häufigkeit von Angriffen zu reduzieren.

Laut BBC News gab es in Japan in diesem Jahr bisher 12 Todesopfer durch Bärenangriffe, was die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen in den 2000er Jahren ist. Man könnte dies als eine Überreaktion ansehen, da Japan rund 123 Millionen Menschen hat, aber die Regierung hat die Situation als "ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit" bezeichnet.

Eine weitere Lösung zusätzlich zu den Bärenjägern wird darin bestehen, dass die Polizei in die Lage versetzt wird, Bären mit ihren Gewehren zu erschießen, aber wir werden die genaue Entscheidung, die das Land treffen wird, erst Mitte November kennen, wenn das Gegenmaßnahmenabkommen in Kraft tritt.

Es ist auch erwähnenswert, dass Japan zusätzlich zu den 12 Todesfällen in diesem Jahr auch in diesem Jahr über 100 Verletzungen durch Bären zu verzeichnen hat, von denen die meisten anscheinend mit den aggressiveren und größeren Braunbären zusammenhängen, die auf der Insel Hokkaido zu finden sind. Die genaue Aufteilung der Verletzungen, die den einzelnen Bärenarten zugeschrieben werden, wird nicht angegeben, aber es wird behauptet, dass die Japanischen Schwarzbären dazu neigen, fügsamer und kleiner zu sein, und dass es weniger wahrscheinlich ist, dass sie die Ursache für die Todesfälle/Verletzungen sind.