Japan und China setzen den Hin und Her fort, nachdem sie Köpfungsdrohungen gegen Takaichi wegen Taiwan gedrohen haben

Japan unternahm am Montag, um die Spannungen mit China zu deeskalieren, nachdem Peking die Bürger davor gewarnt hatte, nach Japan zu reisen, und sein Generalkonsul in Osaka eine inzwischen gelöschte Erklärung abgab , in der er mit einer "Enthauptung" wegen Äußerungen zu Taiwan drohte.

Der Streit entbrannte, nachdem die japanische Premierministerin Sanae Takaichi erklärte, Japan könne militärisch reagieren, falls ein chinesischer Angriff auf Taiwan das Überleben bedrohen würde. Nach dem Streit reiste der japanische Beamte Masaaki Kanai nach Peking, um chinesische Kollegen zu treffen.

Taiwans Präsident forderte zudem chinesische Zurückhaltung und warnte die internationale Gemeinschaft, die Lage zu überwachen. China erklärte jedoch, Japan müsse Takaichis Äußerungen zurückziehen und lehnte Pläne für ein Treffen mit ihr beim bevorstehenden G20-Gipfel ab.

Der Streit hat die Wirtschaft bereits beeinträchtigt, wobei die Tourismus- und Einzelhandelsaktien in Tokio einen Rückschlag erlitten haben. Analysten warnen, dass ein langwieriger Streit Japan erheblich in Bezug auf Besucher und Einnahmen kosten könnte, warnen aber, dass die Spannungen monatelang andauern könnten.