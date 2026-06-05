Japan strebt an, bis zur 2040er Jahre bis zu 5 Kernreaktoren wieder aufzubauen

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Japan plant, viele seiner Kernreaktoren zu ersetzen, wie von Nippon und YLE berichtet wird.

Das japanische Industrieministerium hat ein Entwurfsziel gesetzt, bis in die 2040er Jahre zwei bis fünf Kernreaktoren wieder aufzubauen, um stabile Stromversorgung sicherzustellen. Es gibt Pläne, bis in die 2050er Jahre neun weitere neun Reaktoren wieder aufzubauen, womit die Gesamtzahl der ersetzten Reaktoren auf 11 bis 14 ansteigt. Endgültige Entscheidungen zu diesem Thema werden voraussichtlich in diesem Sommer getroffen.

Japan stoppte die Entwicklung der Kernenergie nach einem sehr starken Erdbeben und einem anschließenden Tsunami, der 2011 einen verheerenden Atomkraftwerksunfall in Fukushima verursachte.

Gleichzeitig benötigt Japan jedoch mehr Kernenergie, da das Land seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern möchte und der Energieverbrauch der Inselnation voraussichtlich deutlich steigen wird.