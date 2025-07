Japan stellt mit über 400 Tbit/s einen neuen Internet-Geschwindigkeitsrekord auf

HQ

Während die Internetgeschwindigkeiten auf der ganzen Welt immer schneller werden, verlassen sich viele Orte immer noch auf Geschwindigkeiten, die so langsam sind, dass das Herunterladen eines Spiels oder eines umfangreichen Updates für Call of Duty, das sich häufig über Dutzende von GB erstreckt, Stunden und Stunden dauern kann. Es gibt eine Zukunft, in der dies überhaupt kein Problem mehr sein wird, denn Japans National Institute of Information and Communications Technology hat gerade einen neuen Internet-Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, der einem glatt die Socken auszieht.

Die Organisation schaffte es, eine Geschwindigkeit von 402 Tbit/s zu erreichen, was 4.02.000.000 Mbit/s entspricht, und für diejenigen, die sich wundern, The Business Standard hat nachgerechnet und herausgefunden, dass eine Verbindung mit dieser Geschwindigkeit Elden Ring in weniger als einer Millisekunde herunterladen kann...

Die Geschwindigkeit wurde sogar mit eher konventionellen Methoden erreicht, da Glasfaserkabel über eine Entfernung von 50 Kilometern verwendet wurden, um 37,6 THz oder Bandbreite zu übertragen. Das bedeutet im Wesentlichen, dass, wenn die globale Infrastruktur aufholt, es nichts grundlegend gibt, was normale Leute daran hindert, auf so schnelle Geschwindigkeiten wie diese zuzugreifen. Der Haupthaken ist, dass ein brandneues Übertragungssystem namens 0 to U-Band verwendet wird, das in der Lage ist, dichtes Wellenlängenmultiplexing zu bieten, um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen.

Wir sind optimistisch und hoffen, dass die weltweite Einführung eher früher als später erfolgen wird!

